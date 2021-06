Ook De Jeugd Van Tegenwoordig staat in augustus op Down The Rabbit Hole. Concertorganisator MOJO maakte dinsdag daarnaast ook de komst van onder meer Hot Chip, Altin Gün, Eefje de Visser en Supergrass bekend.

Zij voegen zich bij eerder aangekondigde namen als Gorillaz, Disclosure, Doe Maar en Balthazar. Kaartjes voor het festival zijn volledig uitverkocht.

Down The Rabbit Hole werd eerder van juli naar 27 tot en met 29 augustus verplaatst. Het festival vindt dit jaar eenmalig plaats op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen, in plaats van de vaste stek in Beuningen.