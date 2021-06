North Sea Jazz kan ook dit jaar wegens de coronamaatregelen geen doorgang vinden in Ahoy in Rotterdam, maar de organisatie heeft een alternatief programma opgesteld voor de kleinere concertzalen in de stad. Onder de naam NN North Sea Jazz Downtown vinden concerten plaats in zalen als BIRD, De Doelen, LantarenVenster en RTM Stage, een nieuwe zaal binnen Ahoy.

De concerten staan van 9 tot en 11 juli gepland. De shows tijdens NN North Sea Jazz Downtown zijn voor publiek toegankelijk volgens de dan geldende coronaregels. Ook zijn ze gratis online te bekijken via een stream op de website van het festival. Onder anderen Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner, Eric Vloeimans, Martin Fondse & Matangi Quartet, Gaidaa en Gino-Cochise verzorgen een optreden.

Festivaldirecteur Jan Willem Luyken noemt het een "bittere pil" dat North Sea Jazz voor het tweede jaar op rij niet kan plaatsvinden, maar is blij met het alternatief. "Gelukkig geven de recente ontwikkelingen alle reden tot optimisme. Ik ben heel blij dat we dit jaar dankzij onze partners toch een programma kunnen presenteren waarbij ook weer publiek aanwezig kan zijn. Dit jaar gaan we op bezoek bij een aantal prachtige zalen in Rotterdam. Volgend jaar begroeten we iedereen weer gewoon op het festival in ons vertrouwde en vernieuwde Ahoy."

North Sea Jazz zou volgende maand plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Het festival is verplaatst naar 8, 9 en 10 juli 2022.