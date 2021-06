Nielson, die eigenlijk Niels Littooij heet, brengt onder zijn echte naam een nieuwe ep uit, die hij maakte na het overlijden van zijn neef. De ep heet Grijs en bestaat uit zes liedjes die "niet hadden mogen bestaan", vertelt hij op Instagram.

"2020 heeft me op donkere plekken gebracht. Ik kwam terecht in een storm van heftige gebeurtenissen die allemaal tegelijk plaatsvonden, waardoor het voor mij niet meer mogelijk was om normaal te functioneren", leidt de artiest zijn bericht in.

Op 10 augustus vorig jaar overleed Nathan, de neef en een van de beste vrienden van de zanger. "Zijn overlijden was plotseling als bij een ongeluk en wierp een donkere schaduw over alles."

"In de maanden die erop volgden, woonde ik zo ongeveer in mijn studio. Aan mijn bureau, nat van tranen en verspilde whiskey, schreef ik mijn ongefilterde gedachten en gevoelens op en maakte er liedjes van", vertelt Littooij over de totstandkoming van de ep.

Littooij was niet van plan de nummers uit te brengen

De zanger legt uit dat hij niet van plan was de nummers uit te brengen, omdat hij ze vooral voor zichzelf schreef om het verlies te kunnen verwerken.

"Maar hoe verder ik kwam in het proces, hoe meer ik ging nadenken over de toekomst, dus ook over de toekomst van Nielson. Het voelde niet goed om zomaar de draad weer op te pakken alsof er niets gebeurd was", aldus Littooij. "Zes liedjes die niet hadden mogen bestaan die ik toch laat bestaan, omdat het niet anders kan."

Hij kiest ervoor om de ep onder de naam Niels Littooij uit te brengen, omdat de liedjes over zijn persoonlijke rouwproces gaan. "Hiermee zet ik voor mezelf een stap op de weg terug naar alle mooie dingen die ik aan het doen was met Nielson."

Littooij brengt de ep maandag uit, wat de 29e verjaardag van Nathan zou zijn.