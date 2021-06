Sinéad O'Connor stopt met toeren en het maken van muziek. De 54-jarige Ierse zangeres gaat met pensioen, maakte ze vrijdag bekend op Twitter.

"Dit is om aan te kondigen dat ik met pensioen ga en niet meer zal toeren en werken in de muziekindustrie", schrijft O'Connor, die vooral bekend is van haar Prince-cover Nothing Compares 2 U. "Ik ben ouder geworden en ik ben moe."

Haar komende album No Veteran Dies Alone wordt haar laatste. "Dit is geen droevig nieuws. Een soldaat weet wanneer hij of zij zich moet terugtrekken. Het is een reis van veertig jaar geweest. Tijd om te ontspannen en andere dromen na te jagen."

De zangeres, die met onder meer een bipolaire stoornis kampt, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege uitspraken over haar mentale problemen, religie en politiek. O'Connor publiceerde eerder deze week een autobiografie waarin ze onder meer over haar moeilijke jeugd vertelt.

De zangeres bracht tien studioalbums uit. I'm Not Bossy, I'm the Boss uit 2014 is de recentste. Met name in het begin van haar carrière won ze muziekprijzen. Zo heeft O'Connor onder meer een Grammy en MTV Awards gewonnen.