De dertienjarige Emma Kok, die vrijdagavond tot winnares van The Voice Kids werd gekroond, kan nog maar nauwelijks bevatten dat ze heeft gewonnen.

"Ik heb het als een droom beleefd, alsof het niet echt is", vertelt de zangeres aan NU.nl. "Ik ben een beetje flabbergasted. Ik heb vast geslapen, maar toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik meteen: o ja, dát is er gisteravond gebeurd!"

Emma, die werd gecoacht door Ali B, had dan ook niet verwacht dat ze zou winnen. "Ik had echt zoiets van: iedereen had 25 procent kans. De andere drie (Faela, Soufiane en Marc Floor, red.) waren heel enthousiast en blij voor me toen ik had gewonnen. Ze zijn trots op me."

Nu ze een grote talentenjacht heeft gewonnen, kijkt de zangeres ook alvast vooruit. "Het is natuurlijk een grote droom om ooit echt door te breken als artiest. Ik hoop dat die ooit werkelijkheid wordt. Ik blijf zingen en muziek maken en hopelijk komt er dan een dag dat ik doorbreek." Voorbeelden in de muziekwereld heeft ze genoeg: "Davina Michelle, Maan en Demi Lovato, die vind ik wel erg cool."

Van even bijkomen van alle drukte wil Emma nu niets weten. "Nee, we gaan lekker feesten."