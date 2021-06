Alle kaartjes voor het openluchtconcert dat Normaal op 11 september geeft, waren zaterdagochtend binnen ongeveer een half uur weg, laat een woordvoerder van concertorganisator MOJO desgevraagd weten.

De show in Lochem komt in plaats van het wegens het coronavirus geannuleerde jubileumevenement van vorig jaar. Mensen die kaartjes hadden voor dat concert mochten vrijdag al in de voorverkoop tickets aanschaffen. In de Achterhoekse stad, waar Normaal in 1975 zijn eerste grote optreden gaf, worden in totaal zo'n 24.000 bezoekers verwacht.

De band wordt tijdens het concert vergezeld door meerdere gastartiesten. Zo treden ook DI-RECT, Miss Montreal en Rowwen Hèze op.

Normaal stond in 2019 na lange tijd weer op het podium. Vanwege gezondheidsklachten van zanger Bennie Jolink stopte de band met toeren, maar door een nieuwe behandeling van zijn astma voelt Jolink (74) zich weer goed.

Normaal, bekend van hits als Oerend Hard, Deurdonderen en De Boer Dat Is De Keerl, hoopt elk jaar zo'n groot optreden te kunnen geven.