Rob de Nijs is van plan flink uit te pakken voor zijn afscheid van het podium. In België staat al een show in november gepland, maar de 78-jarige zanger is ook in gesprek over "iets groots" in Nederland, vertelt hij aan De Telegraaf.

De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, kan nog weinig zeggen over de precieze plannen. "Er zijn al plannen voor een concert in het Sportpaleis Antwerpen, dat proberen we nu op 21 november door te laten gaan. En er zijn gesprekken gaande voor iets groots in Nederland, maar daarover kan ik nu nog niets concreets vertellen."

De zanger hoopt dat het gaat lukken om afscheid te nemen van zijn fans. "Eén keer vlammen zou ik graag nog willen, we gaan kijken wat er tegen die tijd nog allemaal kan."

Zijn zang is door zijn ziekte niet aangetast, zoals ook te horen is op zijn vorig jaar verschenen album 't Is mooi geweest. "Zingen gaat gewoon goed, gek is dat je stem niet door mijn toestand wordt aangetast."

"Als er geen corona was geweest, had ik nu denk ik gewoon hier en daar opgetreden, alleen tv-optredens... dat doe ik niet meer. Dat geeft zo veel stress. Licht, geluid, hoe kom je in beeld? Dat heb ik altijd al gevonden, hoe vaak ik ook al op tv was geweest. Dat doe ik niet meer."