Eind vorig jaar had behalve een groep fans van de Disney-series Bizaardvark en High School Musical: The Musical: The Series nog amper iemand van Olivia Rodrigo gehoord. In januari veranderde dat plotsklaps toen haar debuutsingle Drivers License een wereldhit werd. Inmiddels is haar debuutplaat Sour uit en staat ze wederom boven aan de hitlijsten. Wie is deze achttienjarige zangeres en hoe werd ze een internationaal hitfenomeen?

Als je de Amerikaanse Top 50 op Spotify (een playlist die dagelijks ververst wordt met de vijftig meest beluisterde liedjes per land) in de afgelopen weken opende, zou je bijna denken dat je het album van Rodrigo per ongeluk hebt aangeklikt. De top tien bestaat grotendeels uit de nummers van de zangeres en elk lied van haar debuutalbum staat tussen de meest beluisterde liedjes. Ook in de Nederlandse lijst komen verschillende nummers van Sour terug en prijkt de recentste single Good 4 U bovenaan.

Het succes begon allemaal met de single Drivers License, die meer dan eens werd vergeleken met de stijl van de Nieuw-Zeelandse Lorde. In het nummer zingt de toen nog zeventienjarige in Californië opgegroeide zangeres over haar ex, die haar had aangemoedigd haar rijbewijs te halen zodat ze naar zijn huis kon rijden. De relatie is echter voorbij en nu rijdt ze regelmatig alleen langs zijn huis.

Speculaties over tekst en vergelijking met Taylor Swift

Direct nadat de single was verschenen, ontstond er veel speculatie onder fans van High School Musical: The Musical: The Series dat het nummer over haar tegenspeler Joshua Bassett zou gaan. De acteur zou na een romance met Rodrigo een relatie met actrice Sabrina Carpenter zijn begonnen.

Rodrigo, wier vader van Filipijnse afkomst is en wier moeder Duits en Iers bloed heeft, liet niets los over de speculatie rondom haar songtekst, maar de geruchten hebben het nummer in de begindagen zeker geen windeieren gelegd. Het leverde haar ook vergelijkingen op met Taylor Swift, die bekendstaat om het omzetten van liefdesverdriet in popliedjes. Rodrigo mag de zangeres ook onder haar inmiddels grote schare bekende fans rekenen.

Drivers License brak op Spotify verschillende records (meeste streams op een dag voor een niet-kerstnummer, meeste streams in een week en het snelst behalen van 100 miljoen streams) en opvolger Deja Vu werd ook een internationale hit. Wederom bezingt ze het einde van een relatie, waarna haar ex dezelfde plekken bezoekt en dingen doet met een nieuw meisje.

Boze punkpop en de stem van een generatie

Een volgende wereldwijde nummer 1-hit kwam met het op de punkpop van de jaren nul van deze eeuw geïnspireerde Good 4 U. Op het Paramore-achtige nummer schreeuwt Rodrigo de frustratie van zich af over haar ex, die na het einde van hun relatie een nieuwe vriendin heeft. Hij brengt het er beter van af na hun breuk en dat zit haar niet lekker.

Ook op albumopener Brutal horen we de boze kant van Rodrigo, als ze afgeeft op volwassenen die haar vertellen dat ze haar tienerjaren moet koesteren en de druk van de mensen om haar heen die profiteren van haar carrière. "Ik ben zo moe dat ik misschien wel stop met dit werk en een nieuw leven begin. Ze zouden allemaal teleurgesteld zijn, want wie ben ik als ik niet word uitgebuit?", sneert ze.

De veelal lovende recensies op de plaat Sour verklaren het succes van Rodrigo door haar meer dan eens te bestempelen als de stem van een 'Gen Z' (generatie Z, geboren tussen eind jaren negentig en 2010). "Rodrigo baant zich zonder schijn en bescherming door haar album, zwelgend in haar onzekerheden en zwaktepunten. Ze worstelt met de platheid van sociale media en geeft tieners die zich proberen te meten aan anderen op hun scherm een stem", schrijft Rolling Stone.

NME prijst haar songteksten om "bijtend specifieke details die zowel zeer persoonlijk als universeel herkenbaar zijn" en voegt er aan toe dat de zangeres, die alle nummers zelf schreef met behulp van producer Daniel Nigro, ook muzikaal veel te brengen heeft.

"Ze zet zichzelf neer als de meest veelbelovende nieuwe popster: eentje met talent, muzikale persoonlijkheid en de eigenschappen die nodig zijn voor een lange, roemrijke carrière."