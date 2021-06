Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

John Mayer - Last Train Home

John Mayer maakte eerder deze week bekend dat hij op 16 juli zijn nieuwe album Sob Rock uitbrengt, de opvolger van The Search For Everything uit 2017. Last Train Home is de vierde single van de plaat, nadat de eerste drie al in 2018 en 2019 verschenen. Het nummer heeft een jarentachtiggeluid en doet denken aan hits van Toto en Bryan Adams. Dat is niet vreemd, want Mayer werkte hiervoor samen met voormalig Toto-drummer Lenny Castro en keyboardspeler Greg Phillinganes. Ook zangeres Maren Morris (bekend van de hit The Middle met Zedd) maakt kort haar opwachting in de single.

Beluister het nummer hier

Billie Eilish - Lost Cause

Billie Eilish komt op 30 juli met haar tweede album Happier Than Ever. De zangeres die in de aanloop naar de plaat haar haren blond verfde, heeft al drie singles van het album uitgebracht, namelijk My Future, Therefore I Am en Your Power. Het nieuwe nummer Lost Cause schreef ze wederom met haar broer Finneas en richt zich tot een ex die niet meer dan een 'verloren zaak' is.

Beluister het nummer hier

Prince - Born 2 Die

Er verschijnt op 30 juli postuum een nieuw album van Prince. De in 2016 overleden artiest nam de nummers die op de plaat Welcome 2 America staan al in 2010 op. De opnames belandden in een kluis, terwijl Prince wel op een tour ging met dezelfde naam. Een registratie van dit concert wordt bijgevoegd bij het album. Onlangs verscheen al de titeltrack als eerste single en Born 2 Die is de opvolger.

Beluister het nummer hier

MEROL - Feromonen

MEROL, bekend van hits als Lekker Met De Meiden en Hou Je Bek En Bef Me, is terug met de nieuwe single Feromonen. Het nummer, dat ze zelf omschrijft als een 'zwoele discoplaat', dient als soundtrack van de nieuwe serie Follow De SOA. De zangeres, die in het echt Merel Baldé heet, is ook als actrice in de serie te zien. De serie verschijnt vrijdag 4 juni op Videoland.

Beluister het nummer hier

Stefania & Tommy Christiaan - Voor Een Ander

Stefania is nog maar net bijgekomen van haar tiende plaats op het Eurovisie Songfestival namens Griekenland, maar brengt alweer nieuwe muziek uit. Samen met musicalster Tommy Christiaan nam ze het Nederlandstalige duet Voor Een Ander op. Het lied is onderdeel van de soundtrack van de Nederlandse versie van Peter Rabbit 2.

Beluister het nummer hier

H.E.R. - Change

De Amerikaanse r&b-zangeres H.E.R. won eerder dit jaar een Oscar voor haar Judas & The Black Messiah-soundtrack Fight For You. Nu heeft ze een nummer geschreven en opgenomen voor de Netflix-serie We The People, geproduceerd door Michelle en Barack Obama. Het nummer heet Change. Aan de serie werkten ook artiesten als Janelle Monáe en Adam Lambert mee.

Beluister het nummer hier