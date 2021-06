David Guetta mag zich vanaf deze week de meest succesvolle act in de 57-jarige geschiedenis van de Nederlandse Top 40 noemen. De Franse dj, die momenteel met drie singles in de lijst staat, gaat in puntenaantal Rihanna voorbij, meldt Stichting Nederlandse Top 40 vrijdag.

Sinds Guetta in 2002 zijn debuut maakte in de lijst scoorde hij vijftig Top 40-hits. Samen vergaarden die volgens het puntensysteem van de Top 40, waarbij de nummer één elke week 40 punten krijgt en aflopend naar 1 punt voor de nummer 40, 14.801 punten.

Guetta overtreft daarmee deze week Rihanna, die tot dusver 14.741 punten verzamelde. Madonna (13.428), Marco Borsato (12.957) en The Rolling Stones (11.903) completeren de top vijf.

De dj is de zesde act en eerste mannelijke soloartiest ooit die zich de succesvolste Top 40-act ooit mag noemen. Rihanna had de titel exact vijf jaar in haar bezit. Madonna, The Rolling Stones, The Beatles en Lucille Starr waren haar voorgangers.

Opvallend genoeg wist Guetta nog nooit de eerste plaats in de Top 40 te behalen. Met zes hits (When Love Takes Over, Club Can't Handle Me, Titanium, Dangerous, 2U en Flames) bleef hij steken op de tweede plaats.