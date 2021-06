Het technofestival Awakenings gaat ook dit jaar niet door. De gemeente Haarlemmermeer laat desgevraagd aan NU.nl weten geen vergunning te kunnen verlenen, omdat voor het evenement niet de benodigde politiecapaciteit beschikbaar is.

De twintigste editie van Awakenings Festival ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Voor dit jaar was in eerste instantie het weekend van 26 en 27 juni geprikt, maar dat kwam te vroeg. Daarom werd het festival, waar in voorgaande jaren zo'n 80.000 technoliefhebbers op afkwamen, uitgesteld tot het tweede weekend van september.

Volgens Petra Faber, woordvoerder van burgemeester Marianne Schuurmans, werden alle evenementen in Noord-Holland die zijn verplaatst naast elkaar gelegd en werd vooral gekeken naar de politiecapaciteit die voor de desbetreffende evenementen nodig is. Op basis van die inventarisatie werden vergunningen wel of niet verleend. Festivals die al gepland waren na augustus gaan wel allemaal door.

Awakenings-organisator Rocco Veenboer wijst in een reactie aan NU.nl naar het festival Decibel Outdoor, dat in de zomer van 2018 een editie organiseerde waarbij geen politie werd ingezet omdat de politie destijds staakte. Dat was de editie met de minste incidenten sinds 2006. Faber zegt echter dat een minimale politie-inzet nodig is en dat zelfs daarvoor geen capaciteit beschikbaar is.

Awakenings bestaat in 2022 25 jaar en daar wil de organisatie op inspelen. Volgende maand worden de nieuwe plannen onthuld.