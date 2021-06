John Mayer komt op 16 juli met een nieuw album. De Amerikaanse zanger en gitarist brengt dan zijn plaat Sob Rock uit, kondigt hij op Instagram aan.

De laatste keer dat Mayer een volledig album uitbracht was in 2017 met The Search for Everything. Zijn laatste singles, I Guess I Just Feel Like en Carry Me Away, stammen uit 2019.

Mayer beleefde zijn doorbraak in 2001 toen zijn debuutalbum Room for Squares verscheen. Op de plaat staat onder meer de hit Your Body Is a Wonderland. De 43-jarige artiest scoorde in Nederland zijn grootste hits met de nummers Heartbreak Warfare, Perfectly Lonely, Who Says en Daughters.

Mayer was in oktober 2019 voor het laatst in Nederland te vinden voor een concert. Hij stond toen twee avonden achtereen in de Amsterdamse Ziggo Dome.