De band Normaal geeft op zaterdag 11 september een openluchtconcert in Lochem. Het is een vervangend concert voor het jubileumevenement dat in 2020 gepland stond vanwege de 45e verjaardag van de groep. Deze bijeenkomst werd afgelast vanwege de coronalockdown.

Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag laten weten. De kaartverkoop gaat zaterdagochtend van start.

Er zijn gastoptredens van DI-RECT, Miss Montreal en Rowwen Hèze. Mensen die kaartjes hadden voor het concert in 2020 krijgen als eerste de gelegenheid nieuwe tickets te kopen.

Normaal spreekt de hoop uit voortaan elk jaar zo'n groot optreden te doen. De rockband had de afgelopen decennia grote hits met Oerend hard, Deurdonderen en De boer dat is de keerl.

De groep stopte vijf jaar geleden met toeren omdat zanger Bennie Jolink tobde met zijn gezondheid. Inmiddels gaat het veel beter met hem, aldus MOJO.