Tino Martin gaf in de tijd dat hij doorbrak met het nummer Jij Liet Me Vallen soms meer dan vijftien concerten per week, waardoor hij uiteindelijk de "kriebel in zijn buik" kwijtraakte.

Er waren weken waarin de 37-jarige volkszanger op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vier keer optrad, vertelt hij in een nieuwe aflevering van Music Memories met Igmar Felicia op TV 538.

"Dan lag ik weleens op de achterbank van de auto onder een dekentje, even een uurtje te slapen, en dan moest ik weer wakker worden, kleedkamer in, jasje aan en de bühne op", illustreert Martin. "Dan kom je met koorts thuis, ben je ziek na zo'n week en dan heb je één dag om op te laden. Dat heb ik een tijd gedaan, maar dan word je niet oud."

De coronacrisis dwong de zanger om even stil te staan. "Psychisch is deze lockdown - behalve dat het voor m'n portemonnee een drama is - voor mij goed. Ik heb nu weer kriebels in m'n buik als ik eraan denk dat ik weer de Ziggo Dome in mag. Ik zal het niet te zwaar maken, maar op het laatst ging veel op de automatische piloot en die kriebel in m'n buik was er niet meer."

De zanger treedt op 26 en 27 november op in de Ziggo Dome.