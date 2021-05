Pianiste Iris Hond staat van 4 tot en met 8 september 2021 met tien concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Met deze concertreeks eert zij samen met kamerorkest Kamerata Zuid de Italiaanse componist Ludovico Einaudi.

Hond staat bekend om haar bijzondere uitvoeringen van het werk van Einaudi. Ze weet volgens kenners als geen ander de emotie en intensiteit die zijn composities kenmerken te vertalen in haar spel.

Einaudi, die in 2011 met de soundtrack van de filmhit Intouchables doorbrak bij het grote publiek, heeft de uitvoeringen van de Nederlandse muzikante "een van de mooiste opvoeringen van mijn muziek" genoemd. De reeks was in eerste instantie voorzien in april 2020, maar moest worden afgezegd vanwege de coronalockdown.

De kaartverkoop voor de concertreeks begint maandag.