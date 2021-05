Een ex-vriendin van Marilyn Manson heeft hem aangeklaagd wegens verkrachting. De vrouw, die anoniem wil blijven, vertelt verder dat ze zich onveilig voelde nadat hij haar een filmpje liet zien waarin een fan van de artiest zou zijn mishandeld, meldt TMZ.

De relatie tussen Manson en de vrouw speelde zich af in 2011. Ze vertelt dat het er eerst nog romantisch aan toe ging, maar dat dit al snel veranderde.

Toen de vrouw een sleutel terugbracht naar zijn huis, zou hij haar tegen de grond hebben gewerkt en verkracht. Ze zegt dat hij haar daarna ook met de dood heeft bedreigd.

In de aanklacht is te lezen dat de artiest haar eerder een film met de titel Groupie heeft laten zien. Manson zou haar hebben verteld dat de video in 1996 is opgenomen na een concert.

Op de beelden zou te zien zijn dat een vrouw wordt vastgebonden en gedwongen urine moet drinken. Ook zouden er seksuele daden zijn verricht en zou de vrouw met een wapen zijn bedreigd. Een bron dicht bij de artiest wil niet ingaan op de beschuldiging van verkrachting, maar zegt dat de video een gescripte korte film is die uiteindelijk nooit is uitgebracht.

Zoveelste beschuldiging aan het adres van Manson

De artiest, die eigenlijk Brian Warner heet, werd in de afgelopen maanden al meermaals aangeklaagd wegens seksueel misbruik, door onder anderen actrices Evan Rachel Wood en Esmé Bianco. Ook zijn voormalige assistent heeft hem aangeklaagd voor aanranding. Er werd onlangs een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd wegens de vermeende mishandeling van een cameraman tijdens een concert in 2019.

Manson verloor al zijn platencontract en verschillende rollen door de beschuldigingen aan zijn adres. Ook zijn manager stopte de samenwerking met de artiest.