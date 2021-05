De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday. De lijst bevat een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten hebben uitgebracht. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Hanin Al Kadamani - Alright

Hanin Al Kadamani gooide hoge ogen in het team van Anouk in het afgelopen seizoen van The voice of Holland. De uit Syrië afkomstige zangeres bracht na de show al een duet met winnaar Dani van Velthoven uit. Nu is het tijd voor haar eerste echte eigen single, waar ze zelf aan meeschreef. Het nummer heet Alright en is geproduceerd door Wouter Hardy. Hardy werkte eerder mee aan Songfestival-hit Arcade van Duncan Laurence en de Zwitserse inzending van dit jaar: Tout l'univers van Gjon's Tears.

Beluister het nummer hier

Dotan - With You

Het heeft zeven jaar geduurd, maar Dotan heeft eindelijk de opvolger van zijn succesvolle album 7 Layers uit 2014 af. De nieuwe plaat heet Satellites en bevat de hit Numb, waarmee hij in 2019 zijn comeback maakte en ook in verschillende Europese landen succes boekte. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij voor deze plaat voor het eerst echte liefdesliedjes heeft geschreven. With You is daar een van.

Beluister het nummer hier

Douwe Bob - Born To Win, Born To Lose

Douwe Bob heeft eindelijk de americanaplaat uitgebracht die hij altijd al eens wilde maken. Dit is het genre waar de zanger mee is opgegroeid en waar hij het liefst naar luistert. Douwe Bob is van mening dat hij eerst langs vier albums moest om de plaat Born To Win, Born To Lose te kunnen maken. De titel staat voor de kracht van het accepteren van verlies, vertelt de zanger in gesprek met NU.nl.

Beluister het nummer hier

Son Mieux - Everything

Son Mieux brengt de EP The Mustard Seed (Pt. I) uit. Son Mieux, voorheen het soloproject van de Haagse singer-songwriter Camiel Meiresonne, is nu een zeskoppige band met Meiresonne als frontman. Ze oogstten eerder dit jaar al succes met de single 1992, die ook op de EP te vinden is. Later dit jaar volgt een tweede deel. De twee delen vormen samen een album.

Beluister het nummer hier

Griff - One Foot in Front of the Other

De Britse zangeres Griff timmert dit jaar flink aan de weg als een van de grootste beloftes van de popmuziek. Ze scoort momenteel een hit met de single Black Hole en werd onlangs bij de Brit Awards gekroond tot Rising Star. Griff schreef en produceerde haar nieuwe single One Foot in Front of the Other volledig zelf. De single is afkomstig van de gelijknamige mixtape die op 11 juni verschijnt.

Beluister het nummer hier