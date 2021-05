Jimi Bellmartin, de winnaar van het eerste seizoen van The Voice Senior, is op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft aan Omroep Brabant laten weten na een kort ziektebed afscheid te hebben moeten nemen van de zanger.

De in Indonesië geboren artiest had in de jaren zeventig en tachtig een carrière als soulzanger. Hij zong onder meer in achtergrondkoren van Percy Sledge en The Trammps.

In Nederland werd hij vooral bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice Senior in 2018. De zanger werd gecoacht door Gordon en Gerard Joling en wist het programma als winnaar af te sluiten.

In 2019 trad hij in de Johan Cruijff ArenA op tijdens de concerten van de Toppers. Hij bracht in hetzelfde jaar ook een EP en enkele singles uit.