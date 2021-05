Dat gelegenheidsband The Streamers zaterdag na slechts drie optredens alweer opgedoekt wordt, is volgens Danny Vera een logisch gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland.

"Het was heel erg leuk, maar het is een beetje een rare tijd en ik denk dat we in die rare tijd iets heel leuks hebben gedaan met z'n allen", vertelt de zanger aan NU.nl.

"Het is wat het is. We hebben dan drie hele mooie optredens gehad en in een tijd dat er voor artiesten even weinig te doen was, was dit een mooi alternatief. Ik vond het fijn om erbij te zijn en inderdaad, misschien moet je gewoon stoppen op je hoogtepunt."

Typhoon sluit zich daarbij aan, maar sluit niet uit dat de groep ooit toch weer bij elkaar komt. "Je moet het concept sterk houden, maar tegelijk hoor je wel om je heen dat het heel jammer zou zijn als dit clubje mensen nooit meer bij elkaar komt. Ik denk dat het voor nu mooi is om te eindigen. En heel misschien wordt die punt nog een komma."

Danny Vera tijdens het concert van The Streamers op Koningsdag. Danny Vera tijdens het concert van The Streamers op Koningsdag. Foto: BrunoPress

'Ik krijg er een beetje het Super Bowl-gevoel bij'

Hoewel Vera genoten heeft van zijn tijd bij The Streamers, de gelegenheidsband die werd opgericht door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, moest hij wel even uit z'n comfortzone stappen. "Ik dacht: goh, wat ga ik nou weer doen? Ik ben van origine niet iemand die veel met andere mensen doet, dat zit niet zo in m'n karakter. Maar ik vond het geweldig, ik kan niet anders zeggen."

Volgens Typhoon is optreden zonder live publiek ook gewoon hard werken. "Daarom is het met The Streamers zo veel toffer dat je met elkaar bent, want je viert samen een feestje en niet alle druk ligt op jouw schouders. Je kunt een beetje meezingen op de achtergrond, en daardoor heb je ook meer lol."

Na optredens vanuit Carré en Paleis Noordeinde vindt de finale zaterdagavond plaats in De Kuip. Het podium, dat zo groot is als bij een festival, staat in het midden van het veld en zo'n vijftien camera's filmen alles wat er gebeurt.

"Ik krijg er een beetje het Super Bowl-gevoel bij", zegt Typhoon. "Er zijn wel mensen bij, maar uiteindelijk maken we een gigantisch grote productie. Het is een batterij aan 'anders' wat we doen, en dat maakt het top."

"We zijn gewoon een geweldige pauzeact die drie uur duurt", grapt Vera. "Eigenlijk zouden we er nog een voetbalprogramma van een kwartiertje in moeten gooien."