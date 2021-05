Top Notch, de platenmaatschappij waar Lil Kleine onder contract staat, heeft donderdagavond een bericht gedeeld dat volgt op de vermeende mishandeling door de rapper. Het label laat op Instagram weten geen verklaring te willen geven over hun toekomstige samenwerking met de artiest en de focus te willen leggen op het doen wederkeren van de rust.

"Onze verantwoordelijkheid als label is altijd eerst naar onze artiesten en hun families, zeker waar het privésituaties betreft", schrijft Top Notch-eigenaar Jiggy Djé (echte naam Vincent Patty).

"Als we horen dat er iets is gebeurd, praten we met de artiesten zelf, hun management en als het kan met hun familie, vrienden en eventuele andere vertrouwenspersonen."

Patty verwijst naar de ophef rond Bilal Wahib, die op Instagram een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. Hierop liet Top Notch weten alle werkzaamheden met Wahib stil te leggen. Daarom ontstond de vraag of zij ook besluiten een punt te zetten achter hun samenwerking met Lil Kleine, die zijn verloofde Jaimie Vaes zou hebben mishandeld.

"We zullen in negen van de tien gevallen het werk tijdelijk stilleggen - zoals in het geval van Bilal Wahib. Om de situatie goed in kaart te kunnen brengen."

Een verklaring, zoals destijds bij Wahib, volgt nu niet. "Als een statement wat we daarover maken vervolgens volledig wordt verdraaid in media en sommige mensen ook niet de moeite nemen om te lezen wat wij nou precies hebben gezegd, dan houdt het op."

'Niet vatbaar voor collectieve druk'

Het label geeft nu prioriteit aan het doen wederkeren van de rust. "Dit beleid is niet anders voor Spotify of - zoals ze ook hebben bekendgemaakt - een radiostation als FunX." Laatstgenoemde zender liet woensdag weten de muziek van Lil Kleine voorlopig niet meer te draaien.

Patty hint er ook op dat medewerkers van Top Notch zijn bedreigd na het nieuws rond Lil Kleine. "Laat duidelijk zijn: wij zijn niet vatbaar voor collectieve druk of pesterijen."

De rapper werd afgelopen weekend door de politie op Ibiza gearresteerd vanwege een vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Kort daarop werd de zaak geseponeerd. Het stel heeft de geruchten echter tegengesproken, maar de rapper heeft ook zijn excuses aangeboden.