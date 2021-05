Dotan oogstte na de release van zijn album 7 Layers in 2014 onverwacht veel succes, wat er vooral toe leidde dat de zanger tijdens het schrijven stemmetjes hoorde die hem vertelden wat hij wel en niet moest doen. Tijdens het maken van zijn nieuwe plaat Satellites had hij eindelijk rust in zijn hoofd, vertelt hij in gesprek net NU.nl.

"Ik had 7 Layers volledig thuis opgenomen en had daar eigenlijk weinig verwachtingen van. Dat ontplofte toen nogal en heeft mijn hele leven veranderd", doelt hij op het succes van onder meer de single Home. "Ik was gewend om alles zelf te doen, met een klein team, en ineens waren er veel meer mensen bij betrokken, die overal wat van vonden en belang bij hadden."

Dotan ging in 2016 al terug de studio in om een opvolger te maken, maar hij had "het gevoel" niet meer. "Ik was niet meer geïnspireerd en vooral bezig met de stemmen in mijn hoofd. Ik dacht alleen maar aan wat anderen zouden vinden dat ik moest doen. Door de grote partijen waar ik mee werkte, voelde ik de druk te groot worden. Ik heb meerdere platen gemaakt, maar niks waar ik voor de volle 100 procent achter stond. Het was wachten op het moment dat ik dat weer zou voelen."

“We lopen allemaal met dingen rond die we achteraf anders hadden willen doen, en dat kan je echt opvreten en achtervolgen. Het feit dat ik mijn fouten heb omarmd, heeft ervoor gezorgd dat ik kon leren en groeien.”

Dat moment kwam toen Dotan begin 2019 de nummers Numb en No Words schreef. "Muziek is voor mij altijd heel therapeutisch geweest, en dat voelde ik toen weer. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om over mijn gevoelens te praten. Ik had vanaf jonge leeftijd al moeite met open zijn. Toen ik merkte hoe confronterend het was om deze nummers te schrijven, wist ik dat ik goed zat."

"Het klinkt misschien gek, maar na het schrijven van Numb, over de periode van depressie, was ik kotsmisselijk. Neil Ormandy, met wie ik een groot deel van de plaat schreef, zei tegen me: 'Wat zie je bleek.' Het was voor mij heel heftig om dat allemaal op te schrijven. Alle drek ging uit mijn lijf."

224 Dotan - Numb

'Moest fouten omarmen om te kunnen groeien'

Gaandeweg leerde Dotan de limiterende factoren (zoals de stemmen die hem zeiden wat wel en wat niet te doen) te negeren en wist hij ook zijn eigen ongemak bij de persoonlijke teksten te overwinnen.

Hij noemt zijn nieuwe single Mercy als het nummer dat het lastigst was om op papier te krijgen. "Het gaat heel erg over jezelf vergeven en je fouten omarmen. We lopen allemaal met dingen rond die we achteraf anders hadden willen doen, en dat kan je echt opvreten en achtervolgen. Het feit dat ik mijn fouten heb omarmd, heeft ervoor gezorgd dat ik kon leren en groeien", vertelt hij over de periode dat hij in Nederland onderwerp van gesprek werd doordat hij nepaccounts gebruikte om zijn carrière een boost te geven.

De zanger is er dan ook van overtuigd dat hij deze plaat niet had kunnen maken als hij hier niet doorheen was gegaan. "De dingen die gebeuren worden onderdeel van je. Het heeft me uiteindelijk gebracht waar ik nu sta. In 2016, voor die turbulente tijd, wilde ik eigenlijk al geen album meer maken. Nu ben ik terug bij de kern en weet ik weer waarom ik muziek maak. Maar mijn carrière is in dit verhaal secundair. Ik heb die situatie echt willen aangrijpen om aan mezelf te werken en een persoonlijke reis te maken."

Dankbaar voor tweede hoofdstuk

Deze reis brengt hem uiteindelijk ook over landsgrenzen, want singles als Numb hebben ook landen als Italië, Polen en Zwitserland bereikt. "Voor dat nummer heb ik een platina plaat gekregen in Rusland, terwijl ik daar nog nooit ben geweest. Dat vind ik heel bijzonder."

De zanger stond met Home ook op het punt van een internationale doorbraak, maar denkt achteraf dat hij er toen zelf nog niet klaar voor was. "Ik was toen niet op een punt dat ik dit allemaal aankon, en was het toen onbewust zelf aan het afremmen."

Nu is de zanger klaar om er volle bak in te gaan. "Natuurlijk was het af en toe wel frustrerend dat ik niet kon optreden in de landen waar mijn muziek het goed begon te doen, maar ik ben vooral heel dankbaar voor het tweede hoofdstuk. Ik tour in het najaar door landen als Duitsland, Tsjechië en Frankrijk. In Milaan speel ik een grote show, terwijl ik drie jaar geleden nog voor zeventig man in Italië stond te spelen."