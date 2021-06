Davina Michelle heeft tijdens het Eurovisie Songfestival miljoenen mensen bereikt met haar nummer Sweet Water en borduurt daar nu op voort met een internationale show via het nieuwe platform HYMN. De zangeres wil nu doorpakken met Find Your Voice, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"We hebben er, omdat dit aansluitend op Eurovisie is, expres voor gekozen om een Europa-show, een Azië-show en een Amerika-show te maken. Het kan mij helpen mijn publiek te verbreden, daarom is ook alles in het Engels", aldus de zangeres.

"Ik heb een YouTube-kanaal met 1,3 miljoen volgers, van wie 20 procent Nederlands is, misschien zelfs minder. Het zou dan jammer zijn om het alleen maar in het Nederlands te doen, want dan sluit ik een heleboel mensen uit. Dit is belangrijk. Helemaal nu na Eurovisie, die mensen wil je er ook bij betrekken."

Op 9 juni is de zangeres de eerste artiest die haar muziek ter gehore brengt via het "digitale theater" HYMN. Dat is echt iets anders dan een livestream, zegt ze. "Want dat is de laatste tijd zo veel gedaan dat het ook een beetje afgeraffeld klinkt. Alsof mensen denken: we gaan even live, we zingen wat en dan gaan we door. Terwijl dit echt een concert is: we maken ook video's, er worden mensen in mijn omgeving geïnterviewd en er zijn gastoptredens van mensen die ongelofelijk goed zijn en een podium verdienen. We gaan met een helikopter naar de Euromast, het is echt ongelofelijk."

Een springplank bieden

Dat ze andere artiesten een podium kan bieden in de show is voor Davina Michelle een belangrijk onderdeel. Zangeres Pink, die haar cover van What About Us hoorde, bood haar juist een belangrijke springplank. "Ik probeer dat in deze show ook te doen. In deze show hebben we een aantal gastoptredens van mensen - vocalisten, maar ook instrumentalisten - die supergoed en zo tof zijn, en van wie ik vind dat ze echt een podium verdienen. Dat zijn mensen die niet iedereen een-twee-drie kent, maar daar hoop ik juist mee te verrassen en mijn eigen show heel veel authenticiteit mee te geven."

Volgens de zangeres is het essentieel dat gevestigde artiesten iets voor anderen kunnen betekenen. "Je hebt echt een kruiwagen nodig. Je moet natuurlijk vooral gewoon keihard werken, want hoe harder je werkt, hoe groter je kans op geluk. Maar uiteindelijk heb je dat duwtje in de goede richting ook gewoon nodig. Het is een win-winsituatie, want ik kan hen heel goed gebruiken in mijn show en zij kunnen mijn show weer heel goed gebruiken. En ik vind het alleen maar tof om te doen."

Virtuele optredens zullen blijven bestaan

Davina Michelle denkt dat online optredens zoals Find Your Voice ook zullen blijven bestaan als iedereen weer gewoon naar een concertzaal kan, omdat ze iets nieuws bieden. "Live spelen met publiek heeft iets magisch, want je krijgt direct iets terug en dat is heel bijzonder. Maar je kan natuurlijk heel veel dingen in zo'n virtuele show doen die je live niet kan doen. Dus ook als corona straks over is, moet je dit echt apart trekken. Dat dit extra is, net als dat je een film aanzet. Bij een liveconcert kun je niet halverwege ineens naar een andere locatie toe vliegen, het is juist leuk dat het zo wel kan."

Met de show pakt ze door na het Songfestival-succes, maar een stappenplan voor daarna is er nog niet. De zangeres heeft er simpelweg nog geen tijd voor gehad. "Er is ook nog geen videoclip van Sweet Water, dat moet allemaal nog. Ik moet met mijn team gaan zitten en daar de tijd voor nemen, dat gaat zeker gebeuren."