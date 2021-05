Youp van 't Hek mag zijn toneelcarrière dan langzaam aan het afbouwen zijn, de cabaretier is nog lang niet klaar met het maken van muziek. Zijn nieuwe album Huisje aan C verschijnt op 10 juni.

Huisje aan C is een samenwerking tussen Van 't Hek en Ton Scherpenzeel. Zij werken al sinds 1984 gezamenlijk aan liedjes die Van 't Hek gebruikt in zijn theatervoorstellingen, waarbij Van 't Hek eerst de tekst schrijft en Scherpenzeel de muziek erop aanpast.

Huisje aan C bestaat niet voornamelijk uit nummers uit voorstellingen, maar is opgenomen in een tuinhuisje aan de kust van Noord-Holland. Van 't Hek en Scherpenzeel kregen bij de totstandkoming ook hulp van andere bevriende muzikanten, zoals Rens van der Zalm, het strijkkwartet Matangi en zangeres Janne Schra.

Van 't Hek moest de tournee van zijn tiende eindejaarsshow Korrel zout vorig jaar afbreken door de coronacrisis. BNNVARA zond op 31 december een opname van 12 december uit, toen Van 't Hek voor dertig man speelde. Hij had aangekondigd dat zijn tiende oudejaarsconference zijn laatste zou zijn.

Wel wil de cabaretier in het najaar nog een nieuwe voorstelling gaan opvoeren.