John Davis, een van de zangers die de Milli Vanilli-hit Girl You Know It's True uit 1989 zong, is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Davis zong de track in, waar de band Milli Vanilli een Grammy voor won. Later moest de prijs weer ingeleverd worden, nadat bleek dat bandleden Fabrice Morvan en Rob Pilatus het nummer geplaybackt hadden.

Davis, geboren en getogen in de Amerikaanse staat South Carolina, maakte furore in Duitsland als achtergrondzanger en deed dat zo goed, dat hij een van de 'hoofdstemmen' van Milli Vanilli werd. Alleen kreeg hij daar niet de credits voor, ondanks dat Milli Vanilli wereldwijd elf miljoen albums verkocht.

Nadat bekend werd dat Milli Vanilli niet zelf hun nummers inzong, trad Davis weleens op met Fabrice Morvan, al werd dat geen succes. Pilatus ging zo gebukt onder het playbackschandaal, dat hij in 1998 overleed aan een overdosis drugs.

Het overlijden van Davis werd door zijn dochter bekendgemaakt op Facebook. "Mijn vader maakte iedereen vrolijk met zijn lach en zijn goede humeur. Geef hem een laatste applaus, we zullen hem ontzettend missen", aldus Jasmin Davis.