Bring Me The Horizon, Rag'n'Bone Man en Django Django zijn toegevoegd aan de line-up van Lowlands, maakt de organisatie van het driedaagse festival woensdag bekend. Ook Machine Gun Kelly (foto) staat op de programmering, wat betekent dat ook een Amerikaanse artiest is toegevoegd aan de line-up.

De festivalorganisatie liet eerder aan NU.nl weten ondanks de pandemie nog geen streep te zetten door Amerikaanse artiesten. Er waren wel al eerder Britse acts bekendgemaakt.

Ook Frenna Deluxe, Smith & Burrows, Mahalia en MY BABY zullen te zien zijn op Lowlands.

Lowlands vindt plaats van 20 tot en met 22 augustus op het festivalterrein in Biddinghuizen. De organisatie gaat ervan uit dat het evenement kan doorgaan, maar houdt er tegelijkertijd rekening mee dat het opnieuw verplaatst moet worden.

Het festival is niet alleen afhankelijk van de coronamaatregelen in Nederland, maar ook van die in het buitenland waar een deel van de artiesten vandaan moet komen. Ook wordt rekening gehouden met extra eisen die de overheid stelt aan het bezoeken van festivals.