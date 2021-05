Marco Borsato gaat na een afwezigheid van ruim twee jaar weer toeren door Nederland en België. De zanger is met de Hef Je Glas Op Mij-tour in het najaar te zien in onder meer Utrecht en Haarlem.

"2020 was voor ons allen een roerig jaar", aldus Borsato. "Ook voor mij persoonlijk, wat niet onopgemerkt is gebleven. Gelukkig heb ik nu de energie en het plezier weer teruggevonden in de muziek. Ik kijk er enorm naar uit om weer op te treden en mijn fans te zien."

De zanger trapt zijn tour op 24 november af in Brussel en zal vervolgens in diverse Nederlandse steden te zien zijn, waaronder Haarlem, Den Haag en Amsterdam.

Borsato, die kampte met een burn-out-, keerde begin dit jaar terug in de muziekwereld. Hij maakte twee singles met John Ewbank en Rolf Sanchez. Hij gaf in 2019 voor het laatst een concert.

De kaartverkoop begint vrijdag 28 mei om 10.00 uur.