Anouk, André Hazes, en Jan Smit treden op tijdens de jubileumeditie van Dutch Valley. Het festival in Spaarnwoude zou vorig jaar voor de tiende keer worden georganiseerd, maar moest worden uitgesteld wegens het coronavirus.

Ook Snollebollekes, Broederliefde, Tino Martin, Kris Kross Amsterdam, Josylvio en FeestDJRuud XXL staan op een van de zeven verschillende podia. Het festival met enkel Nederlandse artiesten staat gepland op 15 augustus.

Het festival is vooral erg blij dat Anouk, die voor de editie van vorig jaar ook werd aangekondigd, van de partij is. "Een primeur, want nooit eerder was Anouk bij ons te bewonderen", luidt een verklaring van de organisatie. "Wij zijn ontzettend trots dat zij deze speciale editie extra luister komt bijzetten."

De kaarten zijn volgens de organisatie bijna uitverkocht.