Thrashmetalband Megadeth heeft bassist en medeoprichter van de groep David Ellefson ontslagen, meldt de groep maandag op Twitter. Eerder deze maand lekten beelden uit van een seksueel videogesprek dat de 56-jarige had met een vrouwelijke fan, die negentien jaar oud zou zijn.

Al snel gingen er online verhalen rond dat Ellefson de vrouw als minderjarige 'gegroomd' had, een vorm van digitaal kinderlokken.

De bassist liet op sociale media weten dat de situatie weliswaar gênant was, maar het een interactie betrof tussen twee daarmee instemmende volwassenen. Hij voegde daar ook een verklaring bij van de vrouw in kwestie, die stelde: "Ja, die videogesprekken hebben plaatsgevonden, maar ik nam het initiatief en was niet minderjarig. Er is nooit eerder iets ongepast gebeurd. Het was allemaal met wederzijds instemmen."

Megadeth deelde maandag een verklaring waarin de band stelt dat de relatie met Ellefson al moeizaam was. "Ook al weten we niet precies wat er is gebeurd, maakt het met wat er tot nu toe bekend is, onmogelijk om samen te blijven werken met hem."