The Weeknd heeft zondag bij de uitreiking van de Billboard Music Awards de meeste prijzen in ontvangst mogen nemen. De zanger ontving in totaal tien beeldjes.

De Canadese zanger en producer werd onder meer uitgeroepen tot beste mannelijke artiest en hij kreeg de prijzen voor beste radiolied van het jaar en beste r&b-artiest. Zijn plaat After Hours werd bekroond tot album van het jaar.

Ook Pink en Drake vielen in de prijzen. Pink kreeg de Icon Award, terwijl rapper Drake werd uitgeroepen tot artiest van het afgelopen decennium. Beide artiesten hadden hun kinderen bij zich toen ze hun prijzen in ontvangst namen: Pink haar dochter van negen en Drake zijn driejarige zoon.

De prijzen werden toegekend in New York, een deel van de uitreiking werd live uitgezonden door NBC. The Weeknd gaf tijdens de show een optreden vanaf een parkeerplaats in Los Angeles. Hij zong zijn nummer Save Your Tears.