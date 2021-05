De digitale editie van het Britse muziekfestival Glastonbury is zaterdagavond gratis toegankelijk gemaakt na technische problemen, meldt de BBC. Duizenden mensen die een kaartje hadden gekocht, kregen aanvankelijk geen verbinding met de livestream.

De problemen met de livestream hielden zo'n twee uur aan, waarna de organisatoren besloten het digitale festival voor iedereen toegankelijk te maken. De livestream kon echter slechts een uur teruggespoeld worden, waardoor fans een groot deel van de show moesten missen.

"Het spijt me enorm", schreef organisator Emily Eavis op Twitter. Ze zei dat de volledige registratie op zondag opnieuw uitgezonden zou worden. "Ik hoop dat jullie er alsnog van kunnen genieten. Nogmaals, het spijt me heel erg voor iedereen die problemen had." Mensen die een kaartje hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen.

Op het festival waren onder meer Coldplay, Michael Kiwanuka, Haim, Jorja Smith en Kae Tempest te zien. Alle artiesten stonden hun gage af ter ondersteuning van het festival.