Billie Eilish gaat volgend jaar op wereldtournee en treedt dan ook op in Nederland. De negentienjarige zangeres staat op 18 juni 2022 in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De tournee draagt de naam Happier Than Ever, The World Tour, naar haar album dat op 30 juli verschijnt.

Eilish begint op 3 februari met een optreden in New Orleans, gevolgd door 31 optredens in Noord-Amerika waar ze tot 9 april zoet mee is. Op 3 juni gaat het tweede deel van de tournee, dat uit achttien shows bestaat, van start in Belfast. Later staat ze onder meer in Londen, Amsterdam, Parijs en Berlijn.

Eilish' laatste nummer Your Power kwam onlangs op de tiende plek binnen in de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100 en bereikte meer dan 150 miljoen streams in de eerste twee weken na de release. In januari won de zangeres twee Grammy Awards en in februari kwam een documentaire over haar uit, The World's A Little Blurry.

De kaartverkoop voor de show in de Ziggo Dome begint volgende week vrijdag.