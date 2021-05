De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Duncan Laurence - Stars

Artiesten die het Eurovisie Songfestival winnen, krijgen een jaar later altijd de kans om zich tijdens de shows in eigen land nog eens te profileren met nieuwe muziek. Duncan Laurence moest hier twee jaar op wachten door de geannuleerde editie van vorig jaar. Voor het festival van dit jaar had hij een deluxe versie van zijn debuutplaat Small Town Boy gepland, met drie nieuwe nummers: Stars, Sad Old Me en I Got You. Stars werd als single naar voren geschoven en zou live in Ahoy gezongen worden. Na een positieve coronatest kan de zanger echter niet meer optreden. Vrijdag wordt duidelijk hoe het gat dat hierdoor in de show valt zal worden ingevuld.

Davina Michelle - Sweet Water

Davina Michelle trad net als Duncan Laurence op tijdens de eerste halve finale van het Songfestival. Laurence opende de show en Michelle verzorgde samen met actrice Thekla Reuten de intervalact waarin de betekenis van water in Nederland wordt uitgebeeld. De zangeres oogstte veel lof voor haar vertolking van het nummer Sweet Water, dat ze overigens ook zelf schreef. Het nummer werd na de show ook op Spotify uitgebracht.

Eefje de Visser - Golven

Eefje de Visser zagen we donderdagavond samen met danser Reno de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival openen. Ze zong daar haar nieuwe single Golven, maar op het podium bracht ze het nummer in het Engels. Op Spotify heeft ze echter de Nederlandse versie uitgebracht. Golven is de opvolger van de single Storm, die vorige maand verscheen. De zangeres heeft vier albums op haar naam staan, waarvan Bitterzoet uit 2020 het recentste is.

Lil Nas X - Sun Goes Down

Rapper Lil Nas X, die in 2019 groots doorbrak met de hit Old Town Road, heeft ook dit jaar een van de grootste muzikale successen op zijn naam geschreven. Zijn single Montero (Call Me By Your Name) werd een internationale nummer 1-hit en wist met de videoclip de gemoederen bezig te houden. De rapper brengt nu de opvolger Sun Goes Down uit. In dit nummer en de video bezoekt Lil Nas X zijn jongere zelf die zichzelf haat en niet meer wil leven om hem een hart onder de riem te steken, vertelt hij op Instagram.

Lana Del Rey - Blue Bannister

Lana Del Rey heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. De zangeres bracht in maart nog de nieuwe plaat Chemtrails Over The Country Club uit en kondigde een dag later al aan dat de opvolger in juni zou verschijnen. Del Rey heeft wel eens eerder albums aangekondigd en vervolgens de releasedatum niet gehaald en ook nu is de release naar juli verschoven. Vrijdag verschenen in ieder geval wel al de eerste drie singles van de nieuwe plaat: Blue Bannister, Text Book en Wildflower Wildfire.

Olivia Rodrigo - Enough For You

In januari had naast fans van de serie High School Musical nog bijna niemand van Olivia Rodrigo gehoord, maar dat veranderde snel na het verschijnen van haar single Drivers License. Met dit nummer stond ze wereldwijd op de eerste plaats in de hitlijsten en brak ze records op Spotify. Ook de opvolger Deja Vu sleepte binnen korte tijd meer dan 150 miljoen streams in de wacht. Vrijdag verschijnt haar debuutplaat Sour waar elf nummers opstaan, waaronder het lied Enough For You.

