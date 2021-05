Hind Laroussi, die eerder langere tijd in Los Angeles doorbracht vanwege haar muziekcarrière, heeft haar vaste woonplaats nu verruild voor Dubai. De voormalig Idols-deelnemer belandde bij een tussenstop in het emiraat en wil daar voorlopig blijven, vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

Laroussi vloog rond de feestdagen terug naar Nederland en wilde in januari terugkeren naar Los Angeles. "Ik moest dat via een, qua corona, veiliger land doen", vertelt de artiest.

"Ik dacht, dan blijf ik toch lekker twee weken in Dubai. Een beetje vakantie vieren in m'n eentje. Maar ik ontmoette zoveel leuke, creatieve mensen uit mijn vak dat ik er niet meer ben weggegaan."

Ze leerde Laroussi de Libanese filmregisseur Adel Serhan kennen. "We hebben nu een waanzinnig gave videoclip opgenomen van mijn nieuwe nummer Cat & Mouse. Met vijftig mensen hebben we achttien uur op de set gestaan in de woestijn."

Waar de entertainmentindustrie in Amerika nog vrij stil ligt, worden er in Dubai al evenementen opgestart. Een terugkeer naar Los Angeles sluit de zangeres niet uit. "Voorlopig kan ik beter hier blijven. Alles voelt zo goed."