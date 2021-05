Rapper Boef is na een paar maanden toch weer terug bij managementbureau SPEC, zo laat hij donderdag weten in zijn Instagram Stories.

De 28-jarige Boef maakte in november bekend dat hij na vier jaar vertrok bij SPEC omdat hij graag zijn eigen management en boekingen wilde regelen. De rapper besloot terug te gaan omdat hij de samenwerking miste. "We waren gewoon een dreamteam", legt hij uit. "We gaan heel veel muziek uitbrengen."

SPEC, het managementbureau van Breghje Kommers en haar man Ali B, bevestigt de terugkomst van Boef op Instagram. "We hebben jou ook gemist broski, welcome back!"