Spotify voorspelt op basis van streamingcijfers van de kandidaten dat Italië het Songfestival wint. Jeangu Macrooy sluit de top tien af met Birth of A New Age.

Uit luisterdata van Spotify van de afgelopen twee maanden blijkt dat Zitti E Buoni van Maneskin wereldwijd het vaakst beluisterd is. In Nederland staat het nummer in de lijst met meest beluisterde Songfestival-nummers op de derde plek, achter Birth Of A New Age en de Franse inzending Voilà (Barbara Pravi).

De internationale top drie wordt compleet gemaakt door het Zweedse nummer Voices, gezongen door Tusse, en de Finse band Blind Channel met Dark Side.

Duncan Laurence, die donderdag bekendmaakte positief te zijn getest op het coronavirus en dus niet kan aantreden tijdens de finale, heeft met Arcade het meest gestreamde Eurovisie-lied aller tijden op Spotify in handen. Hij stootte onlangs Euphoria van Loreen van de troon, het Zweedse winnende lied in 2012. Arcade heeft 156 procent meer streams dan Euphoria.

Bij de voorspelling van Spotify kan worden aangetekend dat de streams voornamelijk afkomstig zijn uit het thuisland van de artiest, terwijl bij het Songfestival niet kan worden gestemd op het eigen land (Nederland kan in de finale geen punten aan Jeangu Macrooy geven). Zo stuurt Italië de winnaar van het Sanremo Festival, het grootste muzikale evenement van het land, naar het Songfestival en dat gaat gepaard met veel streams.

Mahmood, de Italiaanse inzending die in 2019 tweede werd achter Duncan Laurence, had ten tijde van het festival dat jaar ook meer streams dan de Nederlandse inzending.