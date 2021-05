Miley Cyrus, Foo Fighters, Post Malone en Tyler, the Creator zijn de hoofdacts van festival Lollapalooza in Chicago. Dat maakte de organisatie van het evenement woensdag bekend.

Daarnaast staan Megan Thee Stallion, Marshmello en Limp Bizkit op het affiche, net als de Nederlandse groep Yellow Claw.

"Chicago, zijn jullie er klaar voor?", vraagt het duo, dat bestaat uit Jim Taihuttu (tevens regisseur van diverse films, waaronder De Oost) en Nils Rondhuis, op Instagram. "Wij kunnen ons al voorstellen hoe de energie daar zal voelen. Dit wordt een wilde zomer."

Lollapalooza vindt plaats van 29 juli tot en met 1 augustus en verwacht zo'n 100.000 bezoekers per dag. Het is een van de eerste grote festivals die plaatsvinden in Noord-Amerika sinds de uitbraak van het coronavirus. Bezoekers moeten een vaccinatiebewijs laten zien of een negatief testbewijs dat maximaal 24 uur oud is.