De Amerikaanse rockband Kiss staat op 21 juli 2022 wederom in de Ziggo Dome in Amsterdam als onderdeel van hun afscheidstournee.

Na de End of the Road World Tour, die in 2019 begon, stopt de legendarische band met toeren. In 2019 speelde de band al een concert in Ziggo Dome als onderdeel van deze tournee. Wegens groot succes komt Kiss terug naar Europa voor een tweede reeks concerten.

Kiss werd in 1973 opgericht door Gene Simmons, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de band, en scoorde hits als I Was Made for Lovin' You en Sure Know Something. De overige huidige bandleden zijn Paul Stanley (ook sinds het begin), Tommy Thayer en Eric Singer.

De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start vrijdag.