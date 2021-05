Het is zeker nog niet uitgesloten dat er Amerikaanse artiesten tijdens Lowlands zullen optreden. Dat laat een woordvoerder van Mojo desgevraagd aan NU.nl weten.

Hoewel het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten voorspoedig verloopt, is het nog steeds onzeker of en hoe het massale en recreatieve vliegverkeer naar Europa zal worden opgestart en of Amerikaanse bands het zien zitten om naar Europa te reizen om op te treden.

Veel Europese festivals die ondanks de coronacrisis deze zomer zullen doorgaan, hebben daarom besloten dat ze zich voornamelijk op Europese artiesten zullen richten. Sommige festivals hebben zelfs al gezegd helemaal geen bands buiten Europa te boeken. De organisatie van Lowlands houdt de opties echter nog even open.

"Er is geen streep door Amerikaanse artiesten gezet, alleen zullen het er dit jaar veel minder zijn dan doorgaans. Veel Amerikaanse artiesten blijven dit jaar in Amerika, omdat de boel daar ook weer opengaat en ze daar ook shows kunnen spelen. Ze blijven dan liever daar dan dat ze het risico nemen om naar Europa te komen."

De woordvoerder laat verder weten binnenkort met meer nieuws te zullen komen.

Nog geen nieuws over eisen aan festivalbezoek

Vorige week maakte de Belgische overheid bekend dat een aantal grote festivals in het land mogen doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Bezoekers van grote evenementen zouden bijvoorbeeld moeten gaan gebruikmaken van een bewijs dat ze zijn gevaccineerd of negatief getest zijn.

Ook in Nederland bestaan zulke plannen. Zo werd bijvoorbeeld de CoronaCheck-app ontwikkeld. Welke maatregelen de overheid voor Lowlands in gedachten heeft, is echter nog niet bekend. "We hebben nog geen nieuws vanuit de overheid ontvangen over welke eventuele eisen aan een festivalbezoek worden gesteld", aldus de organisatie.