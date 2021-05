André Hazes is toegevoegd aan het team van The Streamers, de popformatie die is ontstaan in de coronaperiode. De zanger is te zien tijdens het laatste concert, dat op zaterdag 29 mei plaatsvindt op een nog onbekende locatie.

"Ik denk dat niemand de afgelopen periode om The Streamers heen kon", zegt Hazes. "Ze hebben in een korte tijd Nederland veroverd en vele huiskamers voorzien van een goed feestje tijdens de lockdown. Nou ben ik ook wel van een feestje, dus ik denk dat ik me volgende week zaterdag nauwelijks hoef aan te passen bij deze band."

Hazes voegt zich bij onder anderen Miss Montreal, Davina Michelle, Typhoon en Rolf Sanchez. Ook Kraantje Pappie, Suzan & Freek, VanVelzen, Paul de Munnik, Thomas Acda, Diggy Dex, Nick & Simon, Danny Vera en Paul de Leeuw maken deel uit van The Streamers.

De groep beleefde haar debuut in Carré en gaf ook een koningsdagconcert op Paleis Noordeinde. De locatie van het derde en laatste concert wordt komende maandag bekendgemaakt. De kaartverkoop voor de livestream van de show start ook op die dag.