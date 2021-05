De Zweedse concertzaal die voorheen bekendstond als de Ericsson Globe (of Globen in de volksmond) heet vanaf nu de Avicii Arena. Het bedrijf ASM Global, dat de concertzaal beheert, kondigde de naamswijziging woensdag aan.

Billboard meldt dat de naamswijziging niet gepaard ging met kosten voor de erven van de in 2018 overleden producer en dj die eigenlijk Tim Bergling heette. Het Zweedse verzekeringsbedrijf Trygg-Hansa en bouwbedrijf Bauhaus betalen de naamswijziging.

Beide bedrijven vinden initiatieven rondom mentale gezondheid belangrijk. Het is dan ook de bedoeling dat de Avicii Arena een plek wordt waar de Tim Bergling Foundation bijeenkomsten kan houden. Deze stichting, die zich inzet om zelfdoding te voorkomen en bewustzijn van mentale gezondheid te bevorderen onder jongeren, werd door de ouders van Avicii opgericht na diens overlijden.

Avicii verkocht de zaal die nu naar hem vernoemd is in 2012, nog aan het begin van zijn internationale succes, zelf tweemaal uit. De producer scoorde hits met nummers als Levels, Wake Me Up en Hey Brother.

De Avicii Arena is een concertzaal in Stockholm met een capaciteit van zo'n zestienduizend man. De zaal werd jarenlang gebruikt als het toneel van de mateloos populaire Zweedse voorronde voor het Songfestival. Ook het Eurovisie Songfestival werd er tweemaal gehouden, in 2000 en 2016.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).