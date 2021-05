Het politiekorps van Los Angeles heeft een onderzoek geopend na beschuldigingen van seksueel misbruik door rapper T.I. en zijn vrouw Tameka 'Tiny' Harris. Volgens The Daily Beast hebben rechercheurs gesproken met een vrouw die zegt gedrogeerd en misbruikt te zijn door de twee.

De vrouw heeft verklaard dat ze de rapper en zijn vrouw, die samen ook enkele realityshows opnamen, in 2005 ontmoette in een club. Ze deelde een drankje met Tiny en werd uitgenodigd om met nog wat anderen naar de hotelkamer van het echtpaar te gaan. Daar bleek ze echter alleen met het stel, dat seks initieerde, waarop de vrouw weigerde en onwel werd in de badkamer. Naderhand bleek er toch ongewild seksueel contact te hebben plaatsgevonden.

In maart kwam een advocaat van elf vrouwen, onder wie het slachtoffer in Los Angeles, naar buiten met aantijgingen van misbruik, bedreiging en kidnapping door T.I. (echte naam Clifford Harris) en Tiny. Hij riep openbaar aanklagers in verschillende staten op een crimineel onderzoek te starten naar de rapper en zijn vrouw, die tot nu toe alle beschuldigingen hebben ontkend.