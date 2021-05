Jacky van Dam, de zanger die het nummer Hand in Hand, Kameraden in 1961 uitbracht zou op 83-jarige leeftijd zijn overleden, meldt Rijnmond zaterdag.

Van Dam, die eigenlijk Jaap Plugers heette, is overleden aan de gevolgen van longkanker en verbleef aan het einde van zijn leven in het Rotterdamse verpleeghuis De Twee Bruggen.

Hand in Hand, Kameraden is al enige decennialang het clublied van Feyenoord, maar werd voor 1961 al bij uiteenlopende voetbalverenigingen gezongen. De melodie van het lied is zelfs nog ouder.

De tekst van het lied is geschreven door Jaap Valkhoff, op verzoek van de in 2011 overleden Johnny Hoes.