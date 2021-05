De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Martin Garrix feat. Bono en The Edge - We Are The People

Martin Garrix werd in 2019 al verkozen tot artiest die het themanummer voor het EK voetbal zou maken. Het kampioenschap zou eigenlijk vorig jaar hebben plaatsgevonden, maar werd uitgesteld wegens het coronavirus. De dj riep voor zijn nummer de hulp in van Bono en The Edge van U2. Garrix vertelt aan het AD dat de bandleden gelijk enthousiast waren, maar wel de hele tekst van het nummer dat Garrix had gemaakt veranderden. Volgens de dj is het nummer We Are The People er alleen maar sterker van geworden.

Beluister het nummer hier

Beluister het nummer van Martin Garrix, Bono & The Edge

Ronnie Flex en Emma Heesters - Alles Wat Ik Mis

Emma Heesters heeft al flink wat succesvolle samenwerkingen op haar naam staan. De 25-jarige zangers scoorde hits met Rolf Sanchez, Kris Kross Amsterdam, Tino Martin en Bilal Wahib. Haar nieuwe single Alles Wat Ik Mis is een duet met Ronnie Flex. De rapper vertelt aan RTL Boulevard dat de twee al eens eerder samen een nummer hebben opgenomen, dat nog niet verschenen is. Toen hij Alles Wat ik Mis schreef, wist hij gelijk dat hij het met Heesters wilde opnemen.

Beluister het nummer hier

Olivia Rodrigo - good 4 u

De achttienjarige zangeres en actrice Olivia Rodrigo brak dit jaar door met haar wereldhit Drivers License, die verschillende records brak op Spotify. Onlangs verscheen haar tweede single Deja Vu, die inmiddels ook al zo'n 140 miljoen keer gestreamd is. Later deze maand verschijnt haar debuutalbum Sour. Deze week brengt ze alvast de nieuwe single good 4 u uit, waarop ze een pop-punkgeluid laat horen.

Beluister het nummer hier

Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank - Hef Je Glas

Marco Borsato maakte eerder dit jaar, na ruim een jaar amper iets van zich te hebben laten horen, zijn comeback. Hij deed dit met het nummer Een Moment, een samenwerking met Rolf Sanchez en John Ewbank. Ook de vervolgsingle, Hef Je Glas, maakte hij met deze twee artiesten. De mannen gingen de afgelopen dagen op een radiotour om het nummer aan de man te brengen.

Beluister het nummer hier

Katy Perry - Electric

Katy Perry is terug met nieuwe muziek nadat ze afgelopen zomer haar vijfde album Smile uitbracht. De Amerikaanse popster heeft het nummer Electric opgenomen ter ere van het 25-jarig bestaan van Pokémon. Er verschijnt in het najaar een album waarop het jubileum gevierd wordt. Perry nam ook een clip voor het nummer op, waarin ze naast Pikachu te zien is.

Beluister het nummer hier