Martin Garrix schreef het officiële nummer van het EK voetbal, maar het lied klinkt inmiddels heel anders dan hoe hij het bedacht had. Bono, de U2-zanger die de melodieën van We Are The People We've Been Waiting For inzingt, heeft namelijk bijna de hele tekst aangepast.

Garrix vertelt aan het AD dat hij samen met een vriend een demo voor het nummer schreef en dat die vervolgens door zanger Bono en gitarist The Edge van U2 werd aangepakt. "De melodieën bleven overeind, maar Bono veranderde letterlijk elk woord van de tekst die we hadden bedacht", zegt de Nederlander over het proces.

Toch is de producer blij dat de legendarische zanger dat heeft gedaan. "Ik zie het als winst. Hij gaf de teksten veel meer importantie. Hij schreef het nog voor corona, maar de boodschap is actueler dan ooit."

Martijn Garritsen, zoals Garrix echt heet, kon eerst niet geloven dat Bono en The Edge mee wilden werken aan het nummer. Nadat zijn team 's middags een mail naar U2 had gestuurd met het voorstel om samen te werken, werd hij 's avonds al door de band gebeld met de boodschap dat ze graag meededen. "Ik deed heel cool aan de telefoon, maar ik zette 'm even op mute om 'Aaaaaaaaaaaaaah' te roepen."