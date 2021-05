De Duitse synthesizerband Kraftwerk is woensdag opgenomen in de Amerikaanse Rock & Roll Hall of Fame. De groep stond volgens het museum aan de wieg van de elektronische muziek, met onder meer hun wereldhit Autobahn uit 1974.

Kraftwerk is pas de tweede band uit een niet-Engelstalig land in Hall of Fame. De Zweedse formatie ABBA was de eerste. In 2014 werd Kraftwerk al onderscheiden met een Grammy voor het gehele oeuvre. Een jaar later werd Autobahn toegevoegd aan de Grammy Hall of Fame.

De Rock & Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland dat de geschiedenis van rock-'n-roll vertelt. Dit gebeurt aan de hand van beroemde artiesten, bands en producers die hun stempel op deze muziekstroming hebben gedrukt.