Grote festivals mogen in België vanaf 13 augustus weer plaatsvinden. De Belgische overheid maakte dinsdag bekend dat het voor bezoekers een zogenoemd Covid Safe Ticket wil invoeren, waarmee aangetoond kan worden dat de festivalganger gevaccineerd of negatief getest is.

België verwacht in september bijna iedereen gevaccineerd te hebben. Tot die tijd wil de Belgische overheid het mogelijk maken om massa-evenementen op een veilige manier te organiseren.

Het Covid Safe Ticket is een document dat eenmalig gebruikt mag worden en waarmee kan worden aangetoond dat je gevaccineerd bent of kortgeleden een negatieve coronatest hebt laten afnemen. Het document zal alleen in België en alleen voor heel grote evenementen worden gebruikt.

Eén van de festivals dat gebruik zal maken van het Covid Safe Ticket is Pukkelpop. De organisatie heeft te horen gekregen dat het tussen 19 en 22 augustus 66.000 bezoekers mag ontvangen, zonder dat er afstand gehouden hoeft te worden.

Of het om een fysiek of digitaal (bijvoorbeeld een app) document gaat, is onduidelijk. De opzet van het plan lijkt op de Nederlandse app CoronaCheck, waarmee mensen ook kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op corona. De Tweede Kamer heeft dinsdag een wet goedgekeurd die de toegang met een testbewijs mogelijk maakt.

Het Covid Safe Ticket moet niet worden verward met het Groene Certificaat van de Europese Unie, waarmee men zal mogen reizen.