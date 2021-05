Little Mix heeft dinsdagavond tijdens de BRIT Awards als eerste groep met alleen vrouwelijke leden de prijs voor beste Britse groep gewonnen.

"We hebben zojuist geschiedenis geschreven. Ik ben emotioneel", reageerde zangeres Perrie Edwards toen ze de prijs met haar medebandleden in ontvangst nam.

"Het is niet makkelijk om vrouw te zijn in de popindustrie van het Verenigd Koninkrijk", voegde collega Leigh-Anne Pinnock toe.

"We hebben te maken met dominante witte mannen, vrouwenhaat, seksisme en een gebrek aan diversiteit. We zijn er trots op dat we ons samen hebben weten staande te houden, overeind zijn gebleven, zijn omringd door sterke vrouwen en hebben onze stemmen meer dan ooit laten horen."

Little Mix versloeg The 1975, Bicep, Biffy Clyro en Young T & Bugsey. Onder anderen Billie Eilish, Taylor Swift en Dua Lipa vielen eerder op de avond al in de prijzen.

De popgroep is de afgelopen dagen vaker in het nieuws: zowel Edwards als Pinnock maakte bekend in verwachting te zijn.