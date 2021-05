Het is de bedoeling dat Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland dit jaar doorgaan met vijf- tot tienduizend bezoekers per evenement, zo besloot het Overlegcomité van de Belgische regering dinsdag. De festivals gaan door als de coronacijfers het tegen die tijd toelaten en bezoekers moeten een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen overleggen.

Het toestaan van festivals en andere grote evenementen vanaf 13 augustus is onderdeel van een 'zomerplan' waarmee het Overlegcomité van de zes regeringen stap voor stap België weer van het coronaslot af wil halen.

Vanaf 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, evenals - voor eerst nog met beperkt publiek - de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino's, bowlings en de kermis. Belgen mogen dan ook vier personen thuis ontvangen van buiten hun eigen gezin en eens per week op kantoor werken, zei premier Alexander De Croo.

Eind juli, half augustus en 1 september zijn nieuwe beslisdagen voor verdere versoepelingen tot aan het eind van de zomer het volledig afschaffen van de beperkingen, waarbij het verloop van de vaccinatiecampagne en de bezetting op de intensivecareafdelingen doorslaggevend zijn.

Pukkelpop staat nu geprogrammeerd voor 19 tot en met 22 augustus in Hasselt, Tomorrowland voor de weekenden van 27 tot en met 29 augustus en van 2 tot en met 5 september in Boom.