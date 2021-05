Zanger Dinand Woesthoff brengt na jaren uit de schijnwerpers zijn debuutalbum Luck of Birth uit, waarop hij onder meer zingt over het gebrek aan compassie onder mensen tegenwoordig. Toch ziet hij de mensheid niet als slecht, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Het album van de voormalig zanger van Kane opent met het nummer Human(e) waarop het zinnetje "I believe what is meant to be will be alright" regelmatig herhaald wordt. "Die zin staat ervoor dat we als mensen uiteindelijk geen klootzakken zijn. We weten eigenlijk wel dat als we zo doorgaan met elkaar, we het niet gaan redden", zegt de zanger.

Volgens Woesthoff is compassie het belangrijkste element in een samenleving. "Zonder dat zijn we verloren. Het is niet moeilijk om compassie op te roepen bij mensen, maar het is tegelijkertijd makkelijk afgeleid te raken en het te laten varen." De artiest vindt dat we in een cultuur leven waarin iedereen altijd maar meer wil en waar sprake is van grote ongelijkheid. "Als je ons met elkaar in een neutrale ruimte zou zetten, staan we meer open voor elkaar", denkt hij.

“Ik heb vier kinderen, ik kan het tegenover mezelf en hen niet verantwoorden als ik met mijn talent niet probeer bij te dragen aan verdraagzaamheid.”

Ondanks deze uitleg is Human(e) geen neerslachtig nummer geworden. Woesthoff geeft toe op korte termijn pessimistisch te zijn over de ontwikkeling van de mensheid, maar op de lange termijn is hij toch positief. De artiest hoopt daar zelf ook iets aan te kunnen bijdragen. "Ik heb vier kinderen, ik kan het tegenover mezelf en hen niet verantwoorden als ik met mijn talent niet probeer bij te dragen aan verdraagzaamheid."

Uitstel en berusting

Nadat Kane in 2014 besloot te stoppen, begon Woesthoff te werken aan zijn solocarrière. Na jaren van schrijven en opnemen had hij in maart 2020 een heel plan liggen rondom de release van de plaat. "De grap is, achteraf kan ik er wel om lachen, dat wij na al die tijd naar buiten zouden komen met het nieuws rond het album op de dag van de eerste persconferentie van Rutte."

"Ik was blij dat ik het al een beetje had zien aankomen. In de Engelse media was het al weken eerder voorpaginanieuws toen het bij ons nog op pagina twaalf stond. Ik besloot het toen af te blazen en niet iedereen in mijn team begreep dat toen nog, maar achteraf had het echt niet anders gekund."

“Bij het zoveelste uitstel en afblazen van optredens had ik er wel even flink de balen van.”

Het vele uitstellen was soms frustrerend, maar uiteindelijk kwam er ook berusting. "Bij het zoveelste uitstel en afblazen van optredens had ik er wel even flink de balen van. Toen heb ik tegen mijn team gezegd dat we voorlopig even geen plannen meer zouden maken."

"Soms overkomen dingen je die zo groot zijn, in dit geval ook de hele samenleving, waar we ons naar moeten schikken. We kunnen vinden wat we willen en het proberen te controleren op een wanhopige manier, maar de waarheid is dat we dat niet kunnen. Dat was ook mijn les in muzikale zin. De essentie van mijn bestaan als artiest is dat ik muziek maak die mijn zijn representeert, daar gaat het om. Niet om albums te verkopen en tickets te verkopen, ook al is het natuurlijk gaaf om het te kunnen delen, maar dat is niet de essentie die mij als artiest definieert."

Doorgeefluik van teksten en melodieën

Er zijn dan ook weinig mensen die invloed hebben op de muziek die Woesthoff maakt, al deelt hij zijn nieuwe werk wel het liefst zo snel mogelijk met zijn vrouw en kinderen. "Ik ben meestal heel dankbaar en verrukt als ik een idee heb mogen vinden. Dan wil ik dat ook meteen laten horen. Soms resoneert dat bij mijn vrouw en de kinderen, en soms is het een reactie als: nou ja, goed... Fijn dat je daar zo enthousiast over bent."

"Of ik me daar iets van aantrek? Ik zou zeggen nee en dat is ook wel zo, want de muziek moet vooral mij representeren. Natuurlijk kan ik het in eerste instantie niet zo leuk vinden als mensen feedback geven, maar misschien zit er wel een punt in. Maar over het algemeen heb ik dat soort gesprekken meer met de producer van het album dan met andere mensen om me heen."

Woesthoff ziet het nummer The Highest Of All als "het zoveelste bewijs" dat hij "slechts een doorgeefluik" is als het gaat om de teksten en melodieën die hij op papier zet. Hij schreef een deel van de tekst over je verloren voelen toen hij achttien was. "Ik wist toen eigenlijk nog helemaal niet wat het betekende. Voor mij was het een zoveelste bewijs dat het zoveel meer is dan mijn ego dat denkt dat ik dit geschreven heb en claim. Het wordt je gegeven en je mag het doorgeven, maar uiteindelijk is het niet van mij."