Er wordt postuum een album uitgebracht van DMX, zo kondigt zijn collega en vriend Swizz Beatz maandag aan. Op het album van de rapper, die een maand geleden overleed aan de gevolgen van een drugoverdosis, staan enkel nieuwe nummers.

Het album verschijnt op 28 mei op het label Def Jam Recordings, schrijft Variety.

DMX heeft het album Exodus, het eerste van hem dat in achttien jaar op het platenlabel Def Jam verschijnt, vernoemd naar een van zijn zoons. Het is nog niet duidelijk of Been to War, een track die kort voor zijn overlijden werd uitgebracht, ook op de cd staat.

"DMX wijdde heel zijn leven aan zijn familie en zijn muziek", zegt Swizz Beatz. "X kon niet wachten om dit album aan zijn fans te laten horen. Hiermee wil hij laten zien en horen hoeveel waarde hij hechtte aan iedereen die hem gedurende zijn carrière steunde."

DMX, van wie de echte naam Earl Simmons was, overleed op 9 april nadat hij een week in coma had gelegen. De rapper kreeg een week daarvoor een hartaanval die door een overdosis drugs zou zijn veroorzaakt. Hij kampte al jaren met verslavingen.